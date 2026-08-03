Postati moramo družba branja in branje živeti

Dopust mnogi izkoristijo za branje knjig, ki so se nabrale od zadnjega oddiha. Predsednica Bralnega društva Slovenije in predavateljica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Sabina Fras Popović pravi, da to ni pravi način, saj tudi telefona ne polnimo samo enkrat na leto. Brati bi morali vsak dan, a te navade v današnji družbi skoraj ni več. Tudi zato sogovornica pričakuje, da bodo slabim rezultatom bralne pismenosti pri otrocih sledili še slabši pri odraslih. Začniva z zadnjimi rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki so pokazali, da samo 20 odstotkov tretješolcev razume prebrano besedilo. So vas podatki presenetili? Vseh nas, ki spremljamo situacijo, to že zadnjih deset let ne preseneča. V resnici ...