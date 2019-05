FOTO:Postati moramo drzni, ne le braniti udobja

Z oziranjem v preteklost načeloma ni nič narobe, če se nam ob tem zdi enako ali celo bolj pomembno, kakšna bo prihodnost. Pa ne le naša, še bolj tista naših otrok in vnukov. Slovenci smo po nekaj velikih prelomnicah – osamosvojitvi, vstopu v Evropsko unijo in Nato ter priključitvi evrskemu območju – pred novimi izzivi. Kako izpeljati zdravstveno in pokojninsko reformo, urediti šolski sistem, ki je vedno bolj zapolnjen z (nepotrebnim) balastom, na drugi strani pa znati sprejeti kritično misel, ki smo jo nekje na poti v kali zatrli. Intelektualizem je v zadnjih letih skorajda odveč, v nas ždi potreba po instantnih rešitvah ...