Postojnska jama je turistični barometer

»Rdeči seznam, kamor so nas uvrstili Nemci, je zelo resna zadeva. Na to nevarnost sem že dolgo opozarjal. Najprej smo izgubili Italijane, zdaj pa še Nemce. Vse, kar smo delali zadnje štiri mesece, je šlo v nič,« je povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj. »V enem dnevu smo tako imeli 192 obiskovalcev, lani ob tem času pa povprečno več kot 3500 na dan,« je navedel primerjavo.»Turistični boni, ki jih je država razdelila med svoje državljane samo za prenočevanje z zajtrkom, imajo vendarle preozko možnost uporabe. Lepo bi bilo, da bi jih bilo mogoče koristiti tudi za ogled znamenitosti, muzejev in ...