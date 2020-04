Postopno odpiranje vrtcev in šol predvideno za 18. maj

Preberite še: S četrtkom se odpravlja splošna omejitev gibanja na občine



Maske ne bodo obvezne za mlajše od 12 let

Eden od ukrepov, ki jih je danes potrdila vlada, je tudi postopno odpiranje vrtcev in šol, ki je zaenkrat predvideno za 18. maj, je za Televizijo Slovenija povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Vrtci in šole so zaprti od 16. marca.Šole in vrtce bodo odprli samo za določene skupine in razrede, je dodala ministrica, odpiranje pa bo premišljeno – predpogoj bodo pripravljene smernice za učitelje, učence in starše. Smernice bodo pripravljene v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za zdravje (NIJZ). Kot je povedala, bodo budno spremljali tudi učinke v državah, ki so vrtce in šole že odprle, vse z namenom zagotavljanja varnosti.»Najprej bomo zagotovili pogoje za odprtje vrtcev in prve triade v osnovnih šolah ter tudi za vse zaključne letnike v srednjih šolah. Tiste, ki imajo pred seboj še zaključne izpite in maturo. Nato bodo sledili še učenci 9. razredov osnovne šole, da tudi oni na nek običajen način zaključijo svoje osnovno šolanje,« je ministrica Kustec dejala za POP TV. Za ostale učence se bo šolsko leto zaključijo na daljavo.Ministrstvo bo v sodelovanje pri pripravi ponovnega zagona izobraževanja vključilo tudi predstavnike ravnateljev, učiteljev in starše. O varnostnih protokolih bodo vsi pristojni obveščeni prihodnji teden. Nato bo treba »zagotoviti pogoje in ustrezno zaščitno opremo, da se bo lahko varno vstopilo nazaj v te organizirane oblike izobraževanje,« je pojasnila ministrica.Ministrica je še enkrat potrdila, da priprave na maturo potekajo po dogovoru. Vsebinsko-strokovni del je v rokah Državnega izpitnega centra ter obeh državnih maturitetnih komisij – za splošno in poklicno maturo. Pripravljena pa so tudi navodila NIJZ, ki jih bodo prihodnji teden posredovali šolam in dijakom.V vrtcih bodo higienski pogoji zaostreni, je za Televizijo Slovenija povedalaz NIJZ. Zaradi zagotavljanja ustrezne razdalje bo v šolah manjše število učencev oz. dijakov v razredu; en razred bo verjetno razdeljen v dva. Na voljo bo moralo biti dovolj razkužil, zagotoviti bo treba zračenje prostorov. Uporaba mask bo obvezna od 12. leta, za mlajše pa ne, saj ne zanjo rokovati z njimi, je še povedala Simona Perčič.