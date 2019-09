FOTO:Postopnost za večjo pravičnost in daljšo aktivnost

Ljubljana – Čeprav se je delež delovno aktivnih starejših od 55 let v zadnjih letih precej povečal, ostaja Slovenija po tem kazalniku na repu v EU in tudi med državami članicami OECD. Predvidene spremembe pokojninske zakonodaje, ki naj bi zaživele z januarjem 2020, naj bi spodbudile ljudi, da bi dlje ostajali na trgu dela.Danes sta splošna pogoja za starostno upokojitev 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe. Tako bo ostalo tudi naprej, čeprav z novelo zakona posegajo tako v osnovno kot v poklicno in dodatno pokojninsko zavarovanje. Socialni partnerji bodo ...