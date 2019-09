Posvet o volilni zakonodaji uspešen

Ljubljana - »Obe možnosti ostajata odprti, tako relativni preferenčni glas, kot tudi sprememba volilnih okrajev«, je dejal Rudi Medved, minister za javno upravo, po današnjem po vrsti že šestem posvetovanju parlamentarnih strank pri predsedniku vlade, kjer so se pogajali o spremembah volilne zakonodaje.



Do konca oktobra bodo pripravili čistopis Predloga za preoblikovanje meja volilnih enot in okrajev, ki so ga že v začetku septembra predstavili parlamentarnim strankam. Po današnjih dogovorih naj bi predlog dopuščal nekoliko večje odstopanje velikosti volilnih okrajev od sedaj predlaganega.



Ta sedaj predvideva, da naj bi največji volilni okraj od povprečja – ta naj bi štel 19.358 volivcev – odstopal za 2910 volivca. Dejanski največji razkorak v velikostih volilnih okrajev pa je nekajkrat večji, saj je razlika v kar 12.336 volivcih. V volilnem okraju Grosuplje je letos 31.694 volivcev, kar je 63,7 odstotkov več od povprečja.



»Do konca oktobra bomo pripravili čistopis zakona o relativnem preferenčnem glasu, enako pa tudi nov predlog sprememb volilnih okrajev, z zavestnim dvigom tolerantnih pragov, seveda v sodelovanju in usklajevanju s strankami, da tudi same pridejo do odgovora, ali je večje popuščanje pri odstopanju meja volilnih okrajev ustavnopravno sprejemljivo ali ne. Za en ali drug predlog pa sem prepričan, da bo s potrebno večino podprt v Državnem zboru, saj se bo zakon, po dogovoru, (prvi ali drugi) vložil s podpisi poslancev«, je še zaključil minister Medved.



Sedmi krog pogajanj pri predsedniku republike bo predvidoma še pred mesecem novembrom.



Po mnenju nekaterih pa se politika sprememb volilne zakonodaje ne loteva dovolj temeljito in ne posega v bistvo problemov. Več o tem v jutrišnjem Delu.