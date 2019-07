Pot čez Komarčo je do nadaljnjega zaprta

Na nekaterih odsekih čez pot visi drevje, klini, ki držijo jeklenico, pa so vsaj na enem mestu razmajani in zato neuporabni.

FOTO: Boštjan Fon

O zahtevnosti poti prek Komarče se lahko sicer planinci informirajo tako v vodniški literaturi kot tudi v številnih virih na spletu, zahtevnost poti je označena na planinskih zemljevidih in na usmerjevalnih tablah, tako na izhodiščih kot na sami poti, je še dodal Rovan.

Zaradi poškodb na poti čez Komarčo je Planinsko društvo (PD) Ljubljana-Matica omenjeno pot zaprlo. Do nadaljnjega bo tako zaprt odsek Koča pri Savici (653 metrov )-Komarča-Črno jezero (1324 metrov), so zapisali na spletni strani Planinske zveze Slovenije (PZS). Vse planince prosijo, naj dosledno upoštevajo zaporo in se na pot ne podajajo.Na omenjenem odseku se je prejšnji teden smrtno ponesrečila 45-letna nizozemska planinka. Preiskava je kasneje pokazala, da je pot tudi za ustrezno opremljene planince nevarna. Na nekaterih odsekih čez pot visi drevje, klini, ki držijo jeklenico, pa so vsaj na enem mestu razmajani in zato neuporabni.Kot so zapisali na spletni strani PZS, je v skladu s 16. členom zakona o planinskih poteh dolžnost skrbnika poti, da vsako planinsko pot, ki postane nevarna za uporabnike, ustrezno obnovi ali izvede potrebna vzdrževalna dela. Zapora lahko traja največ eno leto, v skrajnem primeru pa se ji lahko odvzame status planinske poti in izbriše iz evidence o planinskih poteh.Planinci, ki se odpravljajo do Črnega jezera, lahko izberejo pot preko Komne ali preko Planine Viševnik.»Dela na poti se bodo predvidoma začela 12. julija. Potekala bodo v dveh fazah, in sicer v prvi fazi načrtujemo odstranitev podrtega drevja in kamenja, v drugi pa namestitev novih lesenih varoval,« je za STA pojasnil predsednik PZSSkrbnik te poti je PD Ljubljana Matica, vendar v večini primerov posamezna društva sanacij na zavarovanih poteh ne izvajajo sama, ampak pri tem sodeluje tehnična ekipa komisije za planinske poti PZS, ki razpolaga z vso potrebno opremo za takšna dela. Za vse večje prenose opreme, lesa in drugega materiala pa je po Rovanovih besedah nenadomestljiva pomoč helikopterske enote Slovenske vojske ali policije.O tem, zakaj se pot ni zaprla takoj po nesreči nizozemske planinke 27. junija, pa je Rovan opomnil, da so pristojni ugotovili, da do nesreče ni prišlo zaradi pomanjkljivosti na poti. »Pot je za dobro opremljenega planinca s potrebnimi izkušnjami za zahtevno pot tudi zdaj sicer prehodna, a je zaradi načrtovanih del zaprta, zato planince prosimo, naj upoštevajo zaporo, da bo obnova poti potekala neovirano, za pot do Koče pri Triglavskih jezerih imajo na voljo alternativno, lahko planinsko pot prek Komne ali Fužinskih planin,« je pojasnil.