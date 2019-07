Pot med Piranom in Fieso uradno odprta

Piran – Približno kilometer dolga, priljubljena obmorska pešpot med Piranom in Fieso bo s petkom znova tudi uradno odprta, čeprav so jo delavci sevniškega podjetja Rafael in podizvajalci podjetja Kaskader sprostili že pred nekaj dnevi.



V višku sezone so odpravili najbolj nevarne odseke, viseče skale, ki so grozile, da se bodo zdaj zdaj skotalile s klifa na pot ali na naravno obalo, ki je te dni kar dobro zasedena. Pot je občinska uprava zaprla že v začetku februarja, ko je po močnem deževju nanjo zgrmelo kakih 15 kubičnih metrov kamenja. Namesto, da bi pot in nevarno brežino čim prej popravili, so z deli začeli šele prve dni julija in zato poželi vrsto kritik.



Delavci so z različnimi gradbenimi tehnikami (tudi s suhim miniranjem) sprožili najbolj nevarne skale, odbili so za približno 100 kubikov skalovja, kamne zmetali na naravno plažo pod cesto (tako je zahteval Zavod za varstvo narave), popravili so spodjedeno razgledno ploščad, ki bi lahko zgrmela v prepad, in pot počistili. V naslednjih dneh bodo nekoliko popravili še ograjo ob poti, postavili nove opozorile table in postavili dva koša za smeti. Vsa dela so občino stala 160.000 evrov, pot je zdaj varnejša, kot je bila, nikoli pa ni tako varna, da bi bili lahko pešci povsem brez skrbi. Zato vsem mimoidočim priporočajo, da so pozorni na klif, s katerega lahko vedno (še zmeraj) kaj prileti.



Omenjena pot ni najbolj nevarna. Veliko nevarnejši so določeni odseki obale pod klifi, kjer se visečim skalam nad glavami navkljub brezskrbno sonči na stotine kopalcev. Marsikdo sploh ne ve, da je zaradi kotalečega kamenja že prišlo do nesreč.