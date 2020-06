Potencialno dragi nasveti premiera Janeza Janše

Ljubljana – »Včasih ljudje, ki plačujejo te položnice, ne vedo, da obstaja možnost, da tega tudi ne plačajo. Zakon dopušča tudi izjeme in jaz predlagam, da pogledajo v to smer,« je predsednik vlade Janez Janša v svoji televizijski oddaji na Novi24TV spet komentiral nezadovoljnost v zvezi z (ne)plačevanjem RTV-prispevka, ki je javni radioteleviziji lani prinesel 76 odstotkov vseh prihodkov. Na prošnjo za dodatna pojasnila se v njegovem kabinetu včeraj niso odzvali. »Javnost, ne politiki, so tisti, ki naj presojajo, saj njim služimo,« mu odgovarjajo z RTV Slovenija.Na javni radioteleviziji, ki jo vodi generalni direktor Igor ...