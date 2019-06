Ljubljana – V SDS, ki je na skupni listi s SLS zmagala in osvojila tri poslanske mandate, pravijo, da so zadovoljni s povezovanjem. »Povezovali se bomo predvsem v smeri programskih izhodišč,« je izpostavil predsednik sveta stranke Anže Logar.



S skupne liste SDS in SLS sta bila v evropski parlament iz SDS izvoljena Milan Zver in Romana Tomc, ki bo po novem kljub manjših nesoglasjih med obema prevzela vodenje slovenske delegacije Evropske ljudske stranke. Razprave glede tega, da je na skupni listi izvoljen kandidat SLS Franc Bogovič in ne morebiti še en kandidat SDS, pa svet stranke naj ne bi odpirali. »Razprava na seji sveta je odprta, a tovrstne razprave nisem slišal, sem pa slišal številne, ki so pohvalili povezovanje in dejali, da smo zato dobili tudi veliko dodatnih glasov,« je še povedal Anže Logar. V SDS pa naj bi se s SLS v nadaljevanju povezovali predvsem v programskih izhodiščih, medtem ko povezovanja na naslednjih državnozborskih volitvah ni pričakovati. Proporcionalni volilni sistem, ki ga »zaenkrat še imamo«, pa po besedah predsednika sveta stranke terja samostojen nastop strank na volitvah.



Na vprašanje, ali glede na predlog evropskega poslanca Milana Zvera, da naj zmagovalka evropskih volitev predlaga evropskega komisarja, pričakujejo posvetovanje pred njegovo izbiro, Anže Logar odgovarja, da verjame, da bo predsednik vlade Marjan Šarec resno razmislil o predlogu: »V tem pogledu je poteza na strani predsednika vlade.«