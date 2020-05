FOTO:Potniški promet po koronskem voznem redu

Na vlakih bo lahko zaseden največ vsak drugi sedež. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Potniki na vlakih in avtobusih si bodo morali obvezno razkužiti roke in nositi zaščitno masko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Prevozniki so pripravljeni

Mestni avtobusio so v remikzah stali osem tednov. FOTO: Jure Eržen/Delo



Vlakov v tujini niso povsem ustavili

Vozniki avtobusov bodo zaščiteni, strojevodje so imeli že doslej ločena delovna mesta. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novih Stadlerjevih vlakov v rednem prometu še ne bo. V SŽ pojasnjujejo, da bodo testiranje začeli, ko bodo strokovnjaki te družbe iz Švice, Italije in Poljske lahko prečkali državne meje.

V Sloveniji se je po osmih tednih popolne zapore danes začel sproščati javni potniški promet – na tirih in v mestnem prometu v največjih dveh mestih postopoma, v medkrajevnem prometu pa avtobusi vozijo po predkriznih voznih redih. V skrbi za zdravje so obvezni ukrepi razkuževanje rok ob vstopu, uporaba zaščitnih mask med vožnjo in varnostna razdalja že ob čakanju na prevoz.Priporočena 1,5-metrska varnostna razdalja je priporočilo, ki ga bo v vlakih in avtobusih težko strogo upoštevati. Na vlakih je lahko zaseden vsak drugi sedež, v mestnem prometu bo vsaj v ljubljanskih avtobusih še bolj zračno; če bo potnikov preveč, bodo linije okrepili. Vozniki so fizično ločeni od potnikov, saj ti v avtobuse ne morejo vstopiti pri prednjih vratih. Veljavnost terminskih vozovnic je podaljšana – mesečne veljajo do konca maja. Vozovnice za posamezne vožnje so naprodaj izključno v predprodaji – na prodajnih mestih, avtomatih ali prek spleta.Po objavi, da oživljajo javni potniški promet, je Peter Horvat, direktor LPP , opozoril, da so navodila NIJZ neživljenjska in da bi se ob upoštevanju 1,5-metrske varnostne razdalje z mestnimi avtobusi namesto do 175 peljalo le 17 potnikov. Minister za infrastrukturoje kasneje pojasnil, da so to priporočila, ne obvezna navodila, pomembno pa je predvsem delovanje po zdravi pameti, tako da avtobusi in vlaki ne bodo preveč polni. Na NIJZ so pojasnili, da so slovenska priporočila podobna oziroma primerljiva s tistimi, ki jih sprejemajo drugod po EU, dejstvo pa je, da je javni potniški promet eno večjih možnih žarišč za širjenje bolezni.Medkrajevni avtobusi bodo po navedbah Nomaga in LPP vozili po voznih redih, ki so veljali do 16. marca, ljubljanski mestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, mariborski pa po sobotnem. Na Slovenskih železnicah so za prvi teden, torej do 17. maja, pripravili posebne vozne rede, po katerih bo vozila tretjina vlakov, kasneje bodo glede na število potnikov promet postopoma stopnjevali, junija pa bi prešli na običajni vozni red.Naročenih novih Stadlerjevih vlakov v rednem prometu še ne bo; tudi garnitura, ki je iz Poljske prispela tik pred epidemijo, stoji. V SŽ pojasnjujejo, da bodo testiranje začeli, ko bo Stadlerjevo strokovno osebje iz Švice, Italije in Poljske lahko prišlo čez državne meje.Vsi prevozniki napovedujejo, da so pripravljeni na vnovično obratovanje in da bodo poskrbeli za varnost osebja in potnikov, od teh pa pričakujejo, da bodo ukrepe upoštevali. Potniki morajo na avtobus ali vlak vstopati posamično, obvezna sta razkuževanje rok in uporaba zaščitne maske. V vlakih bo ob upoštevanju varnostne razdalje zmogljivost prepolovljena, v LPP pa napovedujejo, da bodo varnost potnikov zagotavljali tako, da zasedenost avtobusa ne bo presegla 30 do 40 odstotkov.V LPP, kjer bo danes začelo delati 612 od 907 zaposlenih, predvidevajo, da bo od marca do junija prihodek od prevoza potnikov manjši za 6,5 milijona evrov, v drugih dejavnostih pa za skoraj dva milijona. Tudi v mariborskem Marpromu danes v službo še ne bodo prišli vsi vozniki, bo pa začela obratovati krožna kabinska žičnica na Mariborskem Pohorju. Pri izvajanju vseh javnih služb, ki so jih morali sredi marca začasno ustaviti, ima Marprom približno 1,2 milijona evrov prihodkov na mesec, še dodatna težava za podjetje pa je izpad prihodkov iz tržnih dejavnosti na Pohorju.Slovenija je ena redkih držav, ki so v času epidemije popolnoma ustavile javni potniški promet. V naši soseščini je enako storila le Hrvaška, kjer ga bodo danes ponovno zagnali. V številnih drugih državah pa je bila ponudba javnega prevoza ob potrebnih zaščitnih ukrepih le zmanjšana, ugotavljaiz Koalicije za trajnostno prometno politiko.V Avstriji je bil zredčen promet regionalnih potniških vlakov, mednarodni promet pa so z omejitvami pri prehajanju meje ohranili z Nemčijo in Madžarsko. Vlaki avstrijskih zveznih železnic ÖBB od danes že vozijo po običajnem voznem redu, saj zaradi odprave ukrepov omejevanja gibanja pričakujejo povečano število potnikov. Italijanska družba Trenitalia je 4. maja vzpostavila približno polovico ponudbe, in to ob propagandni akciji RiparTIAMOItalia (ripartiamo = ponovno zaženimo, ti amo = ljubim te).V Švici se prevozna ponudba postopno povečuje od 27. aprila. Švicarji so se po Marušičevih navedbah zelo natančno in predvsem z obilo zdrave pameti opredelili do zaščitnih ukrepov. Priznavajo, da je ob normalnem delovanju javnega potniškega prometa nekatere ukrepe nemogoče izvajati. Precej odgovornosti prelagajo na potnike.V Nemčiji so navodila preprosta in jasna, dostopna s klikom na posebni »koronski« spletni strani. Uporaba mask je »nujno priporočljiva« oziroma določena z regionalnimi predpisi posamezne zvezne dežele. Nemške železnice DB naj bi do leta 2024 potrebovale od 8 do 10 milijard evrov državne pomoči. Tudi na Češkem se ponudba na tirih počasi normalizira, tamkajšnje železnice so o varnostnih ukrepih pripravile poseben video.