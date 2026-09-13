Načrtujete potovanje? Kaj morate preveriti pri zavarovanju in kje so pasti

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    Potovanje lahko prinaša številne nepredvidljive situacije. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Potovanje lahko prinaša številne nepredvidljive situacije. FOTO: Shutterstock
    P. Z.
    13. 9. 2026 | 15:11
    13. 9. 2026 | 15:37
    6:45
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    Forbes je razkril pomembno vrzel v številnih potovalnih zavarovanjih: nemiri, protesti in civilni neredi pogosto niso kriti, če dogodek uradno ni označen kot terorizem. Kaj dejansko krijejo police pri vojni, protestih, naravnih nesrečah in odpovedi potovanja.

    Standardne police so praviloma zasnovane okoli natančno opredeljenih dogodkov, medtem ko se sodobne varnostne razmere lahko spremenijo zelo hitro. Kaj preveriti pred potovanjem? Pred potjo je smiselno preveriti ne le, kaj zavarovanje krije, temveč predvsem, česa ne.

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