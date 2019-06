Potovanje iz Ljubljane v Ljubljano

Slabe tri tedne po uvedbi prenosne enotne mesečne in letne vozovnice je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek na ljubljanski železniški postaji za 99,20 evrov kupila enotno mesečno vozovnico za vožnjo med Kranjem in Ljubljana z vsemi javnimi prevoznimi sredstvi - v tem primeru za vlak in za avtobuse vseh prevoznikov, ki vozijo na tej relaciji.



Potem je v spremstvu generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa sedla na vlak, kjer je za medije predstavila enotne vozovnice in pozvala k njeni čim širši rabi, saj bi se tako razbremenile tudi naše ceste. Dijaki in študenti so enotne vozovnice začeli uporabljati že jeseni leta 2016, prenosne enotne terminske vozovnice so v uporabi od začetka tega meseca, 1. avgusta je predvidena uvedba enkratne, dnevne in tedenske vozovnice in začetek prodaje na vozilih, do 1. januarja 2020 pa sledi uvedba (censko ugodnejše) imenske mesečne in letne enotne vozovnice.



Ministrica Alenka Bratušek se zaveda, da so vlaki v Sloveniji počasni, napoveduje pa, da bo po obnovi proge med Ljubljano in Mariborom že v letu ali dveh vožnja trajala uro in pol, s postankom v Celju pa 92 minut. Kar bi bilo že nekako primerljivo vožnji z avtom. Pri priljubljenosti potovanja z javnim prevozov veliko vlogo igra tudi cenovna ugodnost potovanja. Cena mesečne enotne vozovnice – te veljajo od prvega dne v mesecu nakupa do prvega dne v novem mesecu – bo do konca leta 32 enkratnih voženj na določeni relaciji, pri čemer se cena izračuna glede na najkrajšo razdaljo med vstopnim in izstopnim postajališčem. Cena letne neimenske enotne vozovnice pa je 8 mesečnih vozovnic.

Enotna vozovnica tudi v mestnem prometu?

Cene imenskih mesečnih in letnih vozovnic bodo bistveno nižje, napoveduje Bojan Žlender, donedavni direktor, sedaj pa uslužbenec Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, odgovoren za uvedbo enotne vozovnice in hitrih linij, ki dodaja, da bodo poskušali doseči dogovor z lokalnimi skupnostmi, da bo z enotno vozovnico z manjšim doplačilom možno koristiti tudi mestni javni potniški promet, kjer je ta organiziran.



Darko Trajanov, v.d. direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, poudarja, da ima zagotovitev boljšega javnega potniškega prometa ima poleg razvoja železniškega prometa in trajne mobilnosti pomembno vlogo pri zmanjševanju toplogrednih izpustov in doseganju okoljskih in podnebnih ciljev države. Prinaša pa tudi večjo prometno varnost in je lahko spodbuda za turizem. Javni promet mora biti po njegovih besedah steber trajnostne mobilnosti v državi.



Dušan Mes je ob opombi, da na infrastrukturnem področju nič ne gre na hitro, poudaril, da SŽ poleg enotne vozovnice, zaradi katere bodo njihovi prihodki na potnika morda res manjši, a ob popularizaciji javnega prometa in večanju števila potnikov to ne bi smel biti problem, uvajajo več novosti: nakup vozovnic prek spleta, še letos kartomati, nove potniške garniture in čez dobro leto potniški promet na kočevski progi.

Avtobus v prometu

Iz Medvod se je številna odprava v Ljubljano vrnila z redno avtobusno linijo. Avtobus iz Rateč ni bil poln, tako kot po navedbah enega od ostalih potnikov med Radovljico in Kranjem, na primer, zato pa je med eno in drugo popoldansko uro, ko na stari gorenjski magistralki ni ravno največje gneče, vožnja trajala nekako trikrat dlje kot vožnja z vlakom.



Tudi klima je bila na vlaku učinkovitejša, resda pa je bil ta Siemensov desiro, ki je že tudi dopolnil dve desetletji, in ne muzejska poljska gomulka, ki po gorenjski progi običajno še vedno vozi, resda v glavnem zjutraj in zvečer, ko se nekako še da preživeti.