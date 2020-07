Potrdili 29 okužb, ena oseba je umrla

V torek so opravili 1150 testiranj in potrdili 29 primerov okužbe s koronavirusom, umrl je en bolnik. 22 oseb je hospitaliziranih, dve osebi sta na intenzivni negi, eno osebo so iz bolnišnice odpustili. V ponedeljek so ob 914 testiranjih potrdili 24 okužb.To je že četrti dan, ko pristojni sporočajo, da je ena oseba s covidom-19 umrla. Pristojni sicer nočejo pojasnjevati natančnih vzrokov smrti. Pred tem zaradi covida-19 ni umrla nobena oseba od 31. maja.Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 2006 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skupaj 115 bolnikov.