Potrebščine tudi po 200 evrov na otroka, to je preveliko breme za mnoge družine

Lepa šolska torbica ali nahrbtnik, po možnosti napolnjena z novimi, tudi lepimi potrebščinami, je želja vsakega šolarja, a hkrati veliko finančno breme za številne starše. Nekateri se zaradi tega zadolžujejo, potem pa stroška ne morejo odplačevati – začetku šolskega leta namreč že zelo hitro sledi kurilna sezona, na Zvezi Anite Ogulin & ZPM ponazarjajo, kakšen učinek lahko ima nakup (čedalje dražjih) šolskih potrebščin za proračun družin, ki se že sicer težko prebijajo iz meseca v mesec. Podobno opozarjajo na Karitasu in Rdečem križu, kjer te dni še delijo potrebščine in z njimi polnijo torbice za šolarje.

Kaj ugotavljajo na terenu, za koliko so se podražile potrebščine in kako se družine spopadajo s temi stroški?