FOTO:Potrebujemo še najmanj sto postelj

Ljubljana – V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 107 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, od tega 21 v intenzivni enoti. Po podatkih, ki smo jih zbrali, je bilo v osmih do zdaj aktiviranih bolnišnicah za covid-19 na voljo le še 19 prostih postelj za bolnike s covidom-19 na intenzivnih oddelkih in 30 navadnih postelj. To pa je glede na povečanje števila okužnih odločno premalo. Infektologinja Bojana Beović, vodja strokovne posvetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, je zatrdila, da bo treba prihodnji teden za bolnike s covidom-19 glede na sedanji prirast števila okuženih zagotoviti še najmanj sto bolniških postelj. ...