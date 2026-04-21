Ponoči in zjutraj so se v Sloveniji dvakrat stresla tla

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so malo pred osmo uro zjutraj zaznali potres magnitude 3,2 v bližini Mokronoga. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.

Nekaj ur prej, ob drugi uri zjutraj, so prav tako zabeležili šibek sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa en kilometer južno od Kostela.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kočevja, Črnomlja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.