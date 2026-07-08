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    Slovenija

    Dva zmerna potresna sunka v Sloveniji

    V nobenem od primerov intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.
    Tla so se danes rahlo zatresla na območjih Topolšice in Metlike. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Tla so se danes rahlo zatresla na območjih Topolšice in Metlike. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    8. 7. 2026 | 21:28
    1:18
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    Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zabeležili dva blaga potresna sunka, prvega na območju Topolšice in drugega v okolici Metlike.

    Ob 12.37 so namerili prvi potresni sunek magnitude 2,1, žarišče potresa pa je bilo pet kilometrov zahodno od Topolšice, potres pa so čutili nekateri prebivalci Mozirja, Polzele, Velenja in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje. 

    V bližini Metlike so nato ob 19.37 zabeležili potresni sunek z magnitudo 2,2, ki so ga čutili tudi prebivalci Črnomlja, Metlike, Semiča in okoliških naselij.

    V nobenem od primerov intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili.

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