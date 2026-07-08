Dva zmerna potresna sunka v Sloveniji

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zabeležili dva blaga potresna sunka, prvega na območju Topolšice in drugega v okolici Metlike.

Ob 12.37 so namerili prvi potresni sunek magnitude 2,1, žarišče potresa pa je bilo pet kilometrov zahodno od Topolšice, potres pa so čutili nekateri prebivalci Mozirja, Polzele, Velenja in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

V bližini Metlike so nato ob 19.37 zabeležili potresni sunek z magnitudo 2,2, ki so ga čutili tudi prebivalci Črnomlja, Metlike, Semiča in okoliških naselij.

V nobenem od primerov intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili.