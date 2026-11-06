Potresno zavarovanje praviloma ni samodejno vključeno v osnovno zavarovanje doma, v večstanovanjskih stavbah pa je še posebej pomembno, kako so zavarovani vsi etažni lastniki. Če bi bil objekt po potresu neprimeren za bivanje ali porušen, bi zavarovalnino prejeli le tisti, ki imajo ustrezno kritje. Če je zavarovan le manjši del stavbe, pa se lahko zaplete pri obnovi celotnega objekta. Pomembni sta tudi pravilno določena gradbena vrednost in ustrezna zavarovalna vsota.

Kaj se v praksi zgodi, če sosedje nimajo potresnega zavarovanja, zakaj strokovnjak svetuje skupno ureditev prek upravnika in na kaj paziti pri vrednosti nepremičnine, preberite na Deloindom.si.