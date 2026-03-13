Potrjen nov avtocestni priključek Kranj sever

Prizadevanja Mestne občine Kranj za nov avtocestni priključek Kranj sever so bila uspešna. Vlada je namreč na četrtkovi seji izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za priključek Kranj sever na gorenjski avtocesti. Tretji avtocestni priključek gorenjske prestolnice naj bi razbremenil predvsem priključek Kranj vzhod, kjer proti mestu vsak dan nastajajo zastoji.

Ureditev novega priključka predstavlja pomemben korak k izboljšanju prometne dostopnosti Kranja in širšega gorenjskega območja ter k razbremenitvi prometnega omrežja na območju. Na arhivski sliki zastoji na gorenjski avtocesti. FOTO: Blaž Samec

Ureditev novega priključka po navedbah ministrstva za naravne vire in prostor predstavlja pomemben korak k izboljšanju prometne dostopnosti Kranja in širšega gorenjskega območja ter k razbremenitvi prometnega omrežja na območju. Omogočila bo boljšo povezavo Kranja z avtocestnim omrežjem, izboljšala pretočnost prometa ter prispevala k večji prometni varnosti, so prepričani na ministrstvu.

Novi priključek se bo navezoval na regionalno cesto Kranj–Preddvor–Jezersko v obliki dveh novih krožišč, v državnem prostorskem načrtu pa so določene natančne rešitve glede prometne ureditve, komunalne infrastrukture, varstva okolja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krajinskega oblikovanja posega v prostor.

Uredba je tudi podlaga za nadaljnje postopke projektiranja in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdaja dovoljenja je predvidena za leto 2029, začetek gradnje pa v letih 2030 oz. 2031. Sama gradbena dela naj bi trajala približno 12 mesecev.

Investitor v novi priključek je Dars, skupna vrednost projekta pa je po potrjeni predinvesticijski zasnovi ocenjena na približno 15,3 milijona evrov z davkom. Od tega bo država prispevala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov.

V Mestni občini Kranj so zadovoljni, da so bila njihova prizadevanja za nov avtocestni priključek uspešna. V sporočilu za javnost so zapisali, da so v preteklih letih aktivno sodelovali pri pripravi strokovnih podlag in opozarjali na nujnost gradnje te nove infrastrukture, saj da je prometna obremenitev ceste med priključkom Kranj vzhod in mestom ena največjih v državi.

Prometna študija iz leta 2019, ki jo je naročila občina, je pokazala, da bi se promet na relaciji Kranj vzhod–Kranj ob novem priključku zmanjšal za približno 30 odstotkov, promet na Cesti Staneta Žagarja kot eni glavnih mestnih vpadnic pa za približno 16 odstotkov.

Pregledna karta predlagane ureditve novega priključka Kranj sever VIR: MNVP

»Današnja odločitev vlade je za Kranj izjemnega pomena. Leta smo opozarjali, da tretje največje mesto v državi potrebuje dodatni avtocestni priključek, saj so prometne obremenitve od izvoza Kranj vzhod proti mestu nevzdržne,« so ob potrditvi državnega prostorskega načrta na občini citirali župana Matjaža Rakovca.