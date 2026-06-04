Potrjena četrta Janševa vlada

Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah se je pred nekaj minutami oblikovala 16. slovenska in četrta Janševa vlada. Od 79 navzočih poslancev jih je bilo 49 za in 30 proti. V novi vladni ekipi, ki jo je predlagal prvak SDS Janez Janša, je 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ, sedem ministrskih položajev pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata. Prav zato se poslanec SLS Srečko Ocvirk glasovanja o Janševi ministrski ekipi ni udeležil.

Po glasovanju je sledila zaprisega novoizvoljenih ministrov, Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel na večerni ustanovni seji vlade. Še pred tem bo potekala primopredaja poslov med odhajajočim premierjem Robertom Golobom in njegovim naslednikom Janezom Janšo.

Na prvi seji vlade naj bi predvidoma že sledile poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi na vladni seji prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelo Sove naj bi se vrnil Janez Stušek, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastjan Jeretič. V vrhu policije pa se kot naslednika Damjana Petriča po pisanju medijev omenja Damirja Ivančića.