Potrjeni novi primeri ošpic

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so obravnavali novih sedem primerov ošpic. Tako je bilo v Sloveniji letos potrjenih skupno 37 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru so obravnavali dva, predvidoma nepovezana izbruha ošpic, navajajo na spletni strani.



Dva od na novo zbolelih sta bila obravnavana v škofjeloškem zdravstvenem domu, je za STA potrdil direktor doma Aleksander Stepanović.



V novembru in decembru so na NIJZ obravnavali 19 zbolelih z ošpicami. V treh primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli. Prvi primer je bil vnesen iz tujine, in sicer iz Belgije, od njega se je bolezen prenesla na šest oseb. Od enega teh šestih pa se je nalezlo še osem ljudi.



V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe.



Poleg dveh izbruhov so imeli še en posamičen primer ošpic, za katerega ni znan vir okužbe.



Med zbolelimi v vsem letu je bilo sedem cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, osem je bilo necepljenih, za preostale pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša, še navajajo na NIJZ.