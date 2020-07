FOTO:Potrjenih je 17 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji zabeležili 17 novih primerov okužb, novih smrtnih žrtev ni bilo. 16 oseb je zaradi covida-19 hospitaliziranih, je prek twitterja sporočila vlada.Epidemiološko stanje in novosti povezane z novim koronavirusom na današnji vladni novinarski konferenci ob 11. uri predstavljajo državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZin vladni govorec, veleposlanikNamestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ dr. Nuška Čakš Jager je na kratko predstavila epidemiološko sliko sveta, kjer so nova žarišča predvsem v Amerikah, a epidemija je ponovno v porastu tudi v Evropi, opozarja. ​V Sloveniji je potrjenih je 1793 primerov, zaskrbljujoč je zlasti porast okužb v domovih za upokojence in med zdravstvenim osebjem. S še večjim porastom okužb, kot pri nas se sooča Hrvaška, opozarja doktorica.​V državi je že 11,34 aktivnih primerov na 100.000 prebivalcev, kar je znaten porast. 10 je namreč meja, na kateri se država umešča na rumeni seznam. Številne nove okužbe so uvožene iz Hrvaške. Včerajšnjih 17 okužb je izjemno razpršenih po vsej državi, kar otežuje delo epidemiologov, je pojasnila Čakš Jagrova, ki meni, da je situacija zaenkrat še stabilna.Novinarsko konferenco lahko na delo.si spremljate v živo: