Jesenske počitnice: katerih držav se je bolje izogniti?

Pred odhodom v tujino ni dovolj le rezervirati nastanitve in spakirati kovčkov – pomembno je preveriti tudi varnostne razmere, potovalne dokumente in ustrezno zavarovanje.

Kako ravnati ob potovanju v države z večjim varnostnim tveganjem, kako nam lahko pomaga aplikacija eLastovka in zakaj je treba upoštevati potovalna priporočila ministrstva? Viktor Mlakar, vodja konzularne službe pri ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, opozarja, da lahko v najbolj tveganih državah tudi konzularna pomoč postane težje dostopna.

Preden odpotujete, preverite tudi, kako varna je vaša destinacija. FOTO: MZEZ

»V črnih in rdečih državah je možnost optimalne konzularne podpore našim državljanom precej zmanjšana,« poudarja in svetuje, naj se potniki pred odhodom dobro informirajo ter se zavedajo tveganj.