Poučna lekcija, pa ne le za sedmošolce

Ustava Republike Slovenije, temeljna listina slovenske države FOTO: Igor Zaplatil

Pot sožitja in miru

Glavna junaka Maja in Miha se na zabaven in poučen način sprehodita čez najpomembnejše člene ustave in naposled ugotovita, da ustava je zakon! Ilustracija Zoran Smiljanić

Ustava v stripu, ki s šestdesetimi izbranimi členi kot stalna razstava domuje v parlamentu, se je za dva meseca in pol preselila v Peterokotni stolp Ljubljanskega gradu. Razstavo je otvoril predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan v družbi predsednika ciprskega parlamenta Demetris Siluris, ki je z delegacijo na uradnem obisku v Sloveniji. O svojem ustvarjanju je na kratko spregovoril tudi avtor, stripar Zoran Smiljanić Ustava v stripu je nastala ob 20-letnici sprejetja leta 2011 kot projekt državnega zbora in ustavnega sodišča ter bila dopolnjena v letih 2014, 2016 in 2017, ko je naposled izšla še v knjižni obliki. Na začetku tega šolskega leta so jo v okviru projekta Aktivno državljanstvo kot pripomoček pri razumevanju demokracije in aktivnega državljanstva dobili vsi slovenski sedmošolci pri predmetu Državljanska in domovinska vzgoja ter etika.Izdaja je osvežena s predgovori predsednika državnega zbora Dejana Židana, ministrice za pravosodje Andreje Katič in predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza, ki je v nagovoru mladim državljam poudaril, da ne gre le za pravice, gre tudi za dolžnosti. »Ustava vzpostavlja ravnovesje med njimi in s tem je osnovni družbeni dogovor. Ustava nam/vam kaže pot sožitja in miru. K temu, verjamem, boste/bomo vedno stremeli. To bo človeštvo potrebovalo bolj kot ekonomsko blaginjo.«Poleg ilustrirane pripovedi v slovenščini, med katero se glavna junaka Maja in Miha na zabaven in poučen način sprehodita čez najpomembnejše člene ustave ter se tako učita demokracije in aktivnega državljanstva, so na razstavi do 3. decembra letos na ogled še tiskane izdaje v madžarščini, italijanščini in angleščini ter ustava v Braillovi pisavi.