Poudarki koalicijske pogodbe: ukinitev Dovosa in morebiten poseg v javne plače

Stranke, ki bodo sestavljale novo vlado – SDS, trojček Nova Slovenija, SLS in Fokus ter Demokrati –, so objavile koalicijsko pogodbo z naslovom Koalicija za uspešno Slovenijo. Spisana je v 15 poglavjih na 35 straneh. Posamične rešitve so večinoma opredeljene skopo in faktografsko, prinašajo pa tudi rešitve, ki so jih stranke obljubile v predvolilnih programih.

Med ključnimi so ustanovitev Skoka, nove enote s pooblastili za pregon korupcije, ukinitev Dovosa, družbe za obrambo, varnost in odpornost, ter nadaljevanje projekta Jek 2 in malih modularih reaktorjev.

Program za večjo produktivnost

Koalicija, ki združuje gospodarstvo in delo pod enoten resor, napoveduje uvedbo nacionalnega programa za povečanje produktivnosti v prvem letu mandata za spodbujanje tehnološke modernizacije, digitalizacije, avtomatizacije, reinvestiranja dobičkov ter lažjega dostopa podjetij do razvojnega financiranja. Načrtujejo vzpostavitev programa financiranja prebojnih razvojnih projektov sodelovanja podjetij in raziskovalnih institucij v vrednosti sto milijonov evrov do leta 2030.

Napovedujejo več ukrepov za privabljanje tujcev, in sicer startup vizumov oziroma vizumov digitalnih nomadov za privabljanje domačih in tujih podjetnikov in visokokvalificiranega kadra ter poenostavitev postopkov zaposlovanja tujcev. Obljubljajo bolj fleksibilno poslovno in delovnopravno okolje za zagonska in hitro rastoča podjetja ter uvedbo študentskega s. p. in normiranega s. p. za upokojence.

Restriktivna javna poraba

Koalicijska pogodba na področju javnih financ kot ključni cilj poudarja stabilne, vzdržne in predvidljive javne finance ter dosledno upoštevanje fiskalnih pravil EU. To verjetno pomeni, da bo nova vlada davčne spremembe z večjim vplivom na javne finance uvajala postopno. Jasno je predvidena restriktivnejša politika javne porabe.

Zgornja meja rasti izdatkov v obdobju mandata ne sme preseči inflacije. To lahko pomeni, da bo vlada morala poseči v sistem javnih plač. Davčna politika bo usmerjena v oblikovanje predvidljivega, konkurenčnega in razvojno naravnanega davčnega in poslovnega okolja, brez novih davkov, razen v primeru sočasne razbremenitve na drugih davčnih področjih, je zapisano v koalicijski pogodbi.

Pri razbremenitvi gospodarstva je predvidena nadgradnja oziroma širitev davčnih olajšav.

Med ukrepi načrtuje spremembo dohodninske lestvice z ukinitvijo 50-odstotnega dohodninskega razreda. Najvišja obdavčitev bo znašala 40 odstotkov. Splošna davčna olajšava, ki zdaj znaša 5552 evrov, se bo postopno zviševala in usklajevala z minimalnimi življenjskimi stroški. Uvaja se tudi nova davčna olajšava v višini 3000 evrov za mlajše od 29 let. Uvedena naj bi bila tudi družinska dohodnina, verjetno po nemškem vzoru.

Del davčnih sprememb je tudi socialna oziroma razvojna kapica, ki naj bi se oblikovala pri 2,5-kratniku oziroma trikratniku povprečne plače, ter preoblikovanje in poenostavitev sistema normirancev. Oba predloga nekako dopolnjujeta že sprejete ukrepe interventnega zakona.

Pri razbremenitvi gospodarstva je predvidena nadgradnja oziroma širitev davčnih olajšav. Znižanje obdavčitve dobičkov podjetij ni izrecno navedena, je pa predvidena zagotovitev mednarodno konkurenčnega in stabilnega sistema davka od dohodka pravnih oseb. Kot kaže, se bodo v prvem koraku usmerili v zmanjšanje obremenitve reinvestiranih dobičkov. Predvidena sta tudi poenostavitev obdavčitev kapitalskih dobičkov ter spodbujanje kapitalskega trga in vlaganj, pri čemer pa konkretni ukrepi niso navedeni. Predviden pa je prenos celotnega državnega premoženja na novoustanovljeni demografski sklad, ki bo namenjen dolgoročni stabilnosti pokojninskega sistema. Po hrvaškem vzoru je predvidena tudi uvedba brezplačnega paketa osnovnih bančnih storitev za vse, ki prejemajo redne prihodke.

Stanovanja

Kar zadeva okolje in prostor, podobno kot že nekaj vlad pred njimi predvidevajo poenostavitev in pospešitev postopkov umeščanja v prostor, pri čemer bo molk organa pomenil soglasje k podani vlogi. Posebna pozornost naj bi bila namenjena projektom gradnje stanovanj, skupaj z uporabo praznih ali slabo izkoriščenih stanovanj in zemljišč ter nižjimi davki za oddajanje stanovanj.

Za ta namen bodo popisali tudi vsa degradirana območja in okrepili sodelovanje z občinami. Za mlade pa bodo uredili jamstvene in subvencionirane posojilne sheme.