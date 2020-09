Pouk se lahko nadaljuje v učilnicah

Pouk v osnovnih in srednjih šolah se lahko še naprej nadaljuje tako, da so vsi učenci in dijaki pri pouku v šoli, so glede na razpoložljive podatke o okužbah v šolstvu objavili na ministrstvu za izobraževanje. Na današnji dan je z novim koronavirusom okuženih 66 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter 69 otok v vrtcih in šolah.



Kot so objavili na ministrstvu, glede na trenutne podatke ni razloga, da bi se način izvedbe pouka v šolah spreminjal.



Po podatkih za današnji dan je med zaposlenimi v vrtcih okuženih deset, med zaposlenimi v osnovnih šolah 47, še devet pa je zaposlenih v srednjih šolah.



Poleg tega so pri 22 zaposlenih v vrtcih ugotovili sum na okužbo in so v karanteni, med zaposlenimi v osnovnih šolah je takšnih sto, v srednjih šolah pa devet.



Med vrtčevskimi otroki je na današnji dan v karanteni 20 otrok, poleg tega je v karanteni še 166 osnovnošolcev ter 68 srednješolcev. Okužba z novim koronavirusom pa je na današnji dan potrjena pri treh vrtčevskih otrocih, 41 osnovnošolcih in 25 srednješolcih, so navedli na ministrstvu.