Povečajte si zaposlitvene možnosti in zvišajte življenjski standard

Do uporabnega strokovnega znanja že v dveh letih

Študij po meri

Brez delovnih izkušenj ne gre

Na prvem mestu je kakovost

Mednarodna mobilnost

višješolski prijavni službi med 24. in 31. avgustom 2020.



https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/



Izpolnjeni obrazec pošljite priporočeno po pošti na naslov Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

POGOJI ZA VPIS

• splošna matura, poklicna matura ali

• mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, če imate 3 leta delovnih izkušenj, ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

Seznam študijskih programov in višjih strokovnih šol: www.skupnost-vss.si.



Začenja se novo šolsko in študijsko leto, ki bo letos zaradi nekoliko prilagojenega načina šolanja drugačno kot sicer, kar pa ne sme vplivati na predelavo in usvojitev predvidene količine snovi in njene vsebine.Časi, v katerih živimo, se hitro spreminjajo in s tem tudi zaposlitvene potrebe na trgu dela. Ta zahteva fleksibilnost, nenehno učenje in razvijanje novih veščin, s čimer se mu prilagajamo, hkrati pa ohranjamo ali celo večamo svojo zaposljivost in kompetence.Temu s pragmatično zasnovanimi programi sledi tudi višješolski sistem.Javnih in zasebnih višjih strokovnih šol je pri nas 49, in sicer v 28 krajih. V prihajajočem šolskem letu bodo skupaj izvajale 33 študijskih programov, zasnovanih po modulih, ovrednotenih s kreditnimi točkami po sistemu ECTS. Ta način zagotavlja prehodnost med moduli in možnost uveljavljanja kreditnih točk (120) v nadaljnjem izobraževanju. Izbirnost modulov vam omogoča prilagajanje študijskih vsebin glede na potrebe okolja oziroma gospodarstva, kar bo povečalo vašo vrednost na trgu dela.Študij je torej zasnovan sodobno in se prilagaja specifičnim potrebam študentom vseh generacij, ti pa si ga lahko še dodatno prilagodijo oziroma ga z izbiro določenih vsebin prilagodijo trgu dela.Študentom vsem generacij – mladim, zaposlenim in drugim – so na voljo individualni programi izpopolnjevanja in prekvalifikacij. Starostne omejitve za vpis ni.Še ena velika prednost višješolskih študijskih programov je, da je kar 800 ur oz. 40 % študija namenjenega praktičnemu izobraževanju v podjetjih, med katerim študent pridobiva pomembne delovne izkušnje ter piše diplomsko delo v povezavi z izboljšavo delovnih procesov, inovacijami ipd. Podjetje pa s tem dobi priložnost, da ustrezno usposobljeni in iskani kader tudi zaposli.Že več kot dvajset let je vodilo višješolskega izobraževanja v Sloveniji kakovost. Predavatelji so priznani strokovnjaki, ki študente seznanjajo z izzivi, s katerimi se soočajo podjetja doma in v tujini. Diplomanti so uspešni tako na domačem kot na tujih trgih. Študijskim programom pa dajejo priznanje tudi številna podjetja, s katerimi višje šole sodelujejo.Z vpisom v katerega od višješolskih študijskih programov dobite tudi možnost izkusiti neprecenljivo bivanje v tujini v izjemno priljubljenem programu mobilnosti Erasmus+. V izbrano državo se lahko odpravite na študij ali prakso. V vsakem primeru bo to dragocena življenjska izkušnja, poleg tega pa boste pridobili še specifična znanja in spoznali potrebe evropskega trga dela. Potujte, raziskujte in napredujte.