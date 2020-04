Povečajte varnost starejših tudi doma

»Danes smo imeli pri mojih starših, ki imata E-oskrbo, urgentni primer. Mami je omedlela in moram pohvaliti vašo E-oskrbo, da je vse steklo tako, kot mora. Pišem vam zato, ker je bila to res pozitivna izkušnja za moje starše, ki živita sama, in tudi zame, saj sem imela pomislek, da se urgenca ne bo odzvala – zaradi slabih izkušenj v preteklosti. Očitno je res razlika, kdo kliče na urgenco (mislim jaz ali vaš klicni center). Oče je kontaktiral samo vašega operaterja in vse je bilo urejeno v trenutku. Tudi zdravnik in rešilec sta prišla takoj. Danes se je na srečo pri nas vse končalo dobro. Tudi po zaslugi tehnologije.

Krizni časi so v našo družbo zagotovo prinesli kar nekaj zahtev po spremembi vedenja in ena od njih je tudi izolacija. Najranljivejše skupine, v katere sodijo tudi starejši in kronični bolniki, so tako še toliko bolj prepuščene same sebi in kaj hitro lahko pride do neželenih situacij tudi na njihovem domu.Najoptimalnejša rešitev te dni je E-oskrba , ki jo jerazvil za vse, ki bi potrebovali oskrbo na daljavo. Večina starejših si namreč želi bivati doma čim dlje, prav tako so čakalne dobe za institucionalno varstvo zelo dolge, saj je prebivalstvo iz leta v leto starejše. Posledice tega so bolezni in poškodbe, ki jih je vedno več. Verjetno boste presenečeni ob podatku, da v Sloveniji na leto zaradi. Dovolj je že nekaj kapljic na ploščicah v kopalnici ali preproga v dnevni sobi, da starostnik izgubi ravnotežje in si zlomi kolk. Veliko padcev doma povzročijo tudi kronične bolezni, kapi ali splošna oslabelost. Pri vsem naštetem. Žal pa so ravno zaradi predolgega čakanja na pomoč, ki v povprečju traja več kot 18 ur ali v teh časih verjetno še dlje, naštete situacije za marsikoga tudi usodne, čeprav ne bi smele biti.Da bi lahko starejšim zagotovili samostojno in hkrati varno življenje doma , je Telekom Slovenije razvil E-oskrbo v sodelovanju z UKC in Zvezo društev upokojencev Slovenije. Socialni servis oskrbe na daljavo se je že večkrat izkazal za ključnega pri, saj zagotavlja stalno (24/7) povezavo z asistenčnim centrom. Klic lahko uporabnik sproži sam, kadar potrebuje pomoč, tako da pritisne gumb na posebni komunikacijski napravi ali na daljincu za proženje klica, ki ga ima lahko kot obesek okoli vratu ali zapestja vedno pri sebi. V dom se lahko namesti tudi senzorska oprema, ki zazna padec oziroma nenadne spremembe v bivanju našega svojca in brez pritiska na gumb obvesti asistenčni center, kjerin na domter o tem obvesti svojce, ki ste tako na dnevni ravni manj obremenjeni s skrbmi, kar dokazuje tudi zahvala ene od naročnic:Razvite evropske države v povprečju 10 % starejšim od 65 let (so)financirajo oskrbo na daljavo z javnimi sredstvi. V naši državi to za zdaj še ni zagotovljeno. Telekom Slovenije pa izvaja skupaj z občinami projekt Varni in povezani na domu, v okviru katerega že 36 občinza storitev E-oskrba svojim občanom. Strukturirani preventivni tehnološki programi so po mnenju strokovnjakov nujno potrebni za preprečevanje nepotrebnih smrti, predvsem pa so dobrodošli z vidikakakovostnejšega in varnejšega življenja starostnikov, ki si navsezadnje doma zaslužijo varno in sproščeno zavetje.