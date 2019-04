Povečan praznični promet osebnih vozil

Zapore in zastoji

Med 26. aprilom in 6. majem bo zaradi šolskih počitnic in praznikov (od dneva boja proti okupatorju in praznika dela do pravoslavne velike noči) na slovenskih cestah. V državni avtocestni družbi pričakujejo največ vozilin to v obe smeri, poleg tega pa šes Hrvaško in na mejnih prehodih z južno sosedo.bo med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji, predvidoma do 5. ure zjutraj. Promet proti Vipavi bo preusmerjen na regionalno cesto Razdrto–Vipava. Obvoz za tovorna vozila, namenjena proti Italiji, pa bo prek Sežane in Fernetičev.Zastoje je mogoče pričakovati na odseku štajerske ceste med Vranskim in Šentrupertom, kjer poleg obnove voziščaVransko, podoben bo položaj na dolenjski avotocesti pri Drnovem in tamkajšnjih cestninskih postajah Drnovo in Krško ter na primorski avtocesti pri Kozini in na cestninski postaji Videž.Na začetku počitnic, v petek in soboto, tako v Darsu pričakujejo precej povečan promet med Avstrijo in Hrvaško, ob koncu vikenda pa v obratni smeri. Daljše čakalne dobe pričakujejo na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Jelšane, Sečovlje, Dragonja.med 8. in 21. uro veljajo v soboto in nedeljo, 27. in 28. aprila, v sredo in četrtek, 1. in 2. maja, ter v nedeljo, 5. maja.Štajerska avtocesta pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani je bila zaprta zaradi gorečega avtobusa. Zapora ceste se je sprostila. Promet je bil prav tako oviran na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Industrijska cona Šiška, saj je prišlo do prometne nesreče.Čakalna doba je na mejnih prehodih Metlika in Obrežje.