Povečane dobave plina iz Alžirije

Premier Robert Golob je z delegacijo na uradnem obisku v Alžiriji, kjer se je med drugim sešel z alžirskim kolegom Nadirjem Larbaouijem in predsednikom države Abdelmadjidom Tebbounom. V ospredju obiska je bilo podaljšanje pogodbe o dobavi plina, sodelovanje v Varnostnem svetu ZN ter odprtje slovenskega veleposlaništva v Alžiru.

To je prvi dvostranski obisk, odkar je 20. marca začel veljati sporazum o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Alžirijo. V okviru obiska sta slovensko podjetje Geoplin in alžirska državna energetska družba Sonatrach podpisala pogodbo za podaljšanje in povečanje dobave alžirskega plina Sloveniji, ki bo veljala od leta 2026 dalje. Triletna pogodba, ki jo je Geoplin za diverzifikacijo nabavnih virov po prekinitvi dobav iz Rusije zaradi vojne v Ukrajini s Sonatrachom sklenil novembra 2022, se izteče 31. decembra 2025.

Ob prisotnosti predsednika vlade Roberta Goloba in predsednika Ljudske demokratične republike Alžirije Abdelmadjida Tebbouneja so podpisali tudi tri pomembn sporazume. S prvim, amandmajem k pogodbi o prodaji in nakupu zemeljskega plina med Geoplinom in skupino Sonatrach, Slovenija še poglablja energetsko sodelovanje z Alžirijo. S sporazumom se bo povečala dobava količine plina in sicer za dodatnih 200 milijonov kubičnih metrov na leto (osnovna pogodba je 300 milijonov kubičnih metrov na leto za obdobje 2023 – 2025). Slovenija je izrazila pripravljenost, da gospodarski družbi podaljšata pogodbo o dobavi zemeljskega plina tudi za obdobje od 2026 dalje, ko potečeta obstoječi pogodbi.

Predstavniki Slovenije so z gostitelji podpisali tudi Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov ter Memorandum o soglasju o sodelovanju na področju umetne inteligence. »Verjamem, da bomo lahko v prihodnje še izboljšali izmenjavo tehnoloških znanj med obema državama in na tak način pripomogli k izkoriščanju prednosti, ki jih ponujajo te tehnologije za razvoj naših držav,« je povedal Golob in dodal, da se veseli nadaljnjega sodelovanja obeh držav, tudi mešane alžirsko-slovenske komisije. Premier Golob je alžirskega predsednika Abdelmadjida Tebbouneja povabil na obisk v Slovenijo.

Premier Robert Golob se je zavzel za odločnejšo pomoč Palestini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik vlade med drugim poudaril, da sta Alžirija in Slovenija nestalni članici Varnostnega sveta OZN. »Tudi danes sva s predsednikom vlade o tem spregovorila zelo na dolgo in široko. Dotaknila sva se groznih razmer v Gazi in potrebe po tem, da mednarodna skupnost naredi več za Palestino. Dotaknila sva se tudi drugih tem, predvsem kako pomagati svetu, da pride do mirnih rešitev številnih žarišč,« je povedal premier.

S tretjine na polovico porabe

Slovenija je v preteklosti približno do 30 odstotkov svojega plinskega trga oskrbovala z alžirskim plinom (prek Italije), s tem amandmajem pa se ta količina poveča na 50 odstotkov slovenske porabe. »Geoplin in alžirski Sonatrach sta imela sklenjeno pogodbo o dobavi plina, ki se je konec leta 2012 iztekla, takratna vlada Janeza Janše pa pogodbe ni podaljšala, temveč se je povsem naslonila na ruski plin. Dve leti pozneje so stresni plinski testi pokazali, da bi bil alžirski plin v primeru prekinitve dobav ruskega plina pomemben substitut in bi v veliki meri prispeval k temu, da Slovenija ne bi bila resneje prizadeta,« je sporočil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Sedanjo triletno pogodbo so podpisali 15. novembra 2022. Pogodba je Sloveniji zagotovila tretjino letne porabe, z možnostjo podaljšanja in povečanja dobave. Nova pogodba o dobavi plina med podjetjema je začela veljati 1. januarja 2023. Dobava poteka po plinovodu iz Alžirije, prek Tunizije, pod Sredozemskim morjem in čez Italijo do Slovenije.