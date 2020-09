Povečano zanimanje za družinsko medicino, a je to še vedno premajhno

Na letošnji javni razpis za specializacijo zdravnikov se je za družinsko medicino – ta traja štiri leta – prijavilo 36 kandidatov, precej več kot v preteklosti, a še vedno premalo za zadovoljitev vseh potreb po tem kadru. Objavljenih je bilo namreč 80 mest, kar pomeni, da zmanjka kar 44 mladih zdravnikov, ki bi bili v prihodnosti pripravljeni delati v družinskih ambulantah.Ker je razpis prilagojen odhodom v pokoj, to pomeni, da bo čez nekaj let toliko praznih ambulant, kot je zdaj nezasedenih specializantskih mest.A slika se, kot kažejo zdajšnji rezultati, delno izboljšuje. Lani je bilo namreč za omenjeno vejo medicine na voljo 62 mest, prijavilo pa se jih je le 12, leto pred tem pa se je na 60 razpisanih mest prijavilo komaj osem kandidatov.Največ zanimanja je za specializacije iz dermatovenerologije, ginekologije in porodništva, plastične kirurgije, najmanj pa za intenzivno medicino in patologijo. Za obe področji je bilo razpisanih po osem mest, a se je prijavil po le en kandidat. Prenos vlog je sicer mogoč še do 4. septembra.