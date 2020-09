Povezale so se z ljubeznijo

»Tuji trgi nas vidijo enovito, ne kot Koper, Piran, Izolo, Ankaran, ampak kot skupno destinacijo,« je poudaril direktor portoroškega turističnega združenja Igor Novel. Po njegovih besedah je zato tudi smiselno, da se slovenska Istra tako predstavlja – kot Love Istria, ki ima zdaj tudi novo grafično podobo.



Beseda love ne pomeni le po angleško 'ljubezen', ampak se navezuje tudi na slovensko turistično podobo, Istria pa je prepoznavna blagovna znamka, ki so jo na račun močnih vlaganj v promocijo uveljavili že pri naših sosedih, je pojasnil. Vse štiri istrske občine so objavile natečaj za oblikovanje novega logotipa skupne destinacije in izbrana je bila rešitev ljubljanskega studia Logologa. Ta temelji na štirih znakih prepoznavnosti Istre – soncu, morju, beneški kulturni dediščini in oljkah.



Občine pripravljajo tudi skupni katalog in znak kakovosti Odlična Istra, ki ga bodo za posamezne izdelke in storitve vpeljali v okviru skupnega projekta LAS Istra – Gastronomski zakladi Istre in morja – Maristra. Nadgradnja povezave občin slovenske Istre bo v krepitvi sodelovanja s hrvaškim delom polotoka, kjer so glede prepoznavnosti kar nekaj korakov naprej, meni Novel.



Poletno sezono so v Istri prebrodili brez večjega vpliva pandemije. V Portorožu in Piranu so do vključno avgusta dosegli obisk, kot so ga imeli v enakem obdobju lani. Četudi so bili v piranski občini štirje hoteli zaprti, so imeli v primerjavi z lanskim poletjem kar za petino več prenočitev v zasebnih nastanitvah in kampih. Med gosti so letos prevladovali Slovenci, sledili so nemško govoreči gostje in Italijani. Spodbudni so tudi septembrski rezultati. V prvi polovici meseca so v hotelih piranske občine imeli več kot 70.000 prenočitev, kar je za odstotek več kot v istem času lani. Za skoraj tri četrtine hotelskih prenočitev so tudi ta mesec zaslužni domači gosti.