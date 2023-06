Povojni poboji delijo tudi volivce Svobode in SD

V nadaljevanju preberite:

Le dobra tretjina vprašanih meni, da je bila odločitev vlade Roberta Goloba o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunizma pravilna. Z njo niso prepričali niti svojih podpornikov. Poleg tega le vsak drugi volivec Svobode in SD meni, da smo kot država ustrezno obravnavali vprašanje povojnih pobojev. Anketirani, zlasti veliko mladih, meni, da bi bilo treba to tematiko uvrstiti tudi v šolske programe. Rezultati celotne ankete so za marsikoga zares presenetljivi. Kaj še smo ugotovili?