Povprečna pokojnina decembra presegla 640 evrov

evrov je bila najvišja pokojnina, izplačana decembra lani

Povprečna starostna neto pokojnina je bila decembra 640 evrov: za moške 647 in za ženske 634 evrov.

Ljubljana – V razrezu izdatkov rebalansa državnega proračuna, ki ga je vlada soglasno potrdila v četrtek, sodi med največje deleže tudi izdatek za pokojninsko varstvo. Zanj je namenjeno skoraj 970 milijonov evrov, kar je sicer 245 milijonov manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu.Izdatki za pokojninsko varstvo, torej transfer, ki potuje na zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), se znižujejo za 244,70 milijona evrov, in to zaradi višjih prispevkov za socialno varnost, vplačanih v Zpiz. Za socialno varnost je po predlogu rebalansa proračuna zdaj predvidenih 1,18 milijarde evrov, 165,52 milijona več kot v sprejetem proračunu.Kako pa so se lani gibale pokojnine? Po podatkih Zpiza je bilo lani povprečno 617.299 uživalcev pokojnine: največ seveda starostne, to je prejemalo povprečno 445.236 ljudi, sledili so prejemniki invalidske pokojnine, ki jih je bilo skoraj 80 tisoč, in vdovske, dobrih 53 tisoč. Samo decembra je bilo vseh uživalcev pokojnine 619.356. Po drugi strani pa je bilo po podatkih Zpiza novembra skupaj 948.785 zavarovancev, od tega 740.803 zaposlenih pri pravnih osebah, zasebnikov in pri njih zaposlenih pa skupaj 124.324; najmanj zavarovancev je pri kmetih, samo 4797.Vsekakor število zavarovancev raste: če jih je bilo leta 2013 skupaj 833.121, jih je bilo v prvih enajstih mesecih lani 938.303, samo novembra pa, kot omenjeno, še več kot 10 tisoč več. Rahlo se dviguje tudi razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin; medtem ko je bilo leta 2008 to razmerje 1,71 in se je leta 2013 spustilo na najnižjo raven 1,38, se je v prvi polovici preteklega leta dvignilo na 1,51.Kot piše v mesečnem statističnem pregledu Zpiza, je bila najvišja izplačana pokojnina decembra lani 2767 evrov. Najnižja (po 39. členu ZPIZ-2) pa 281 evrov. Pokojninske osnove so bile odvisne od tega, na katerem zakonu temeljijo, ZPIZ-2 ali ZPIZ-1. Najnižja po ZPIZ-1 je bila 615 evrov, po ZPIZ-2 pa 839, medtem ko sta bili najvišji osnovi 2458 oziroma 3357 evrov. Starostna pokojnina, odmerjena od najnižje pokojninske osnove, po ZPIZ-2 je bila za moške s 40 leti pokojninske dobe decembra 481 evrov, za ženske, prav tako s 40 leti pokojninske dobe, 533 evrov, pri najvišji pokojninski osnovi pa je starostna pokojnina dosegla 1922 evrov za moške in 2132 evrov za ženske. Povprečna starostna neto pokojnina je bila decembra 640 evrov: za moške 647 in za ženske 634 evrov. V prvih enajstih mesecih lani je razmerje pokojnine in plače pri starostni pokojnini doseglo 58,8 odstotka, pred desetimi leti je bilo to razmerje 67,1 odstotka.