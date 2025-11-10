Vlada in občine dogovorjeni o 835 evrih povprečnine na prebivalca

Minister za finance Klemen Boštjančič in predstavniki treh reprezentativnih združenj občin – Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije – bodo danes podpisali dogovor o višini povprečnine za leti 2026 in 2027. Ta bo v obeh letih znašala 835 evrov na prebivalca.

Dogovor za leto 2026 vključuje tudi zavezo države, da bo iz proračuna pokrila 60 odstotkov stroškov zimskega regresa za zaposlene v občinskih upravah in javnih zavodih. Za letošnje leto pa zakon, ki ureja zimski regres, predvideva 100-odstotno povračilo teh stroškov.

Občine bodo po zakonu o financiranju občin iz državnega proračuna prejele še 1,5 odstotka dodatnih sredstev od dohodnine, vplačane v letu 2024, kar pomeni približno 54 milijonov evrov. Od tega bo 75 odstotkov (40,5 milijona evrov) namenjenih občinam z večjimi nesorazmerji pri financiranju zakonskih nalog, preostanek – 25 odstotkov (13,5 milijona evrov) – pa vsem občinam glede na kriterije uravnoteženja razvitosti.

Predlog o povprečnini v višini 835 evrov bo vključen tudi v zakon o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027, ki je že v parlamentarnem postopku.