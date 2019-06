Površna sanacija zamaknila odprtje proge

Ta konec tedna izjemoma prevozi težkih tovornjakov

Ministrstvo za infrastrukturo je na pobudo Luke Koper in Združenja za promet na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) zaradi prekinjenega železniškega prometa odločilo, da bodo ta konec tedna izjemoma dovoljeni prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kilogramov, v in iz koprskega pristanišča. Za vse druge tovornjake, ki imajo drugačne poti, omejitev prometa še vedno velja, so navedli na ministrstvu za infrastrukturo. Povečan promet tovornih vozil je danes in jutri mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije, so opozorili na Prometno-informacijskem centru. Na Darsu so pojasnili, da v prvih dneh po železniški nesreči niso opazili povečanega tovornega prometa proti Luki Koper. So pa poletni konci tedna tradicionalno obremenjeni na cestah, ki vodijo proti ali iz turističnih krajev in na mejnih prehodih s sosednjimi državami.

Delavci Slovenskih železnic so morali zaradi razlitega kerozina iz enega od vagonov pri torkovem iztirjenju vlaka kopati še globlje od predvidenega, da bi preprečili onesnaženje rižanskega vodnega vira. S tem se je zamaknilo napovedano odprtje železniške proge, kar bi se po predhodnih ocenah moralo zgoditi včeraj opoldne.Potem ko so delavci Slovenskih železnic v predoru pri Hrastovljah, kjer se je pripetila nezgoda vlaka, kopali vso noč in del dneva, da bi odstranili s kerozinom prepojeno zemljino, se je včeraj izkazalo, da so onesnažene plasti bistveno globlje. Prvotne napovedi, da naj bi železniški promet spet stekel včeraj opoldne oziroma v zgodnjih popoldanskih urah, se tako niso uresničile.Prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes je menil, da bo, glede na novo stanje, odprtje proge mogoče do včeraj opolnoči.Na agenciji za okolje in prostor, ki je spremljala izkope, so ocenili, da je treba takoj odstraniti onesnaženo zemljino do skalne podlage in jo dodatno analizirati. Slovenskim železnicam so z dopolnjeno odločbo naložili tudi preiskavo dosega onesnaženja od enega dela predora do drugega ter zajem vode, ki bi lahko pronicala skozi strop ali stene predora na razdalji 50 metrov od onesnaženega odseka.Prvotni izkopi, ki so jih izvedli do globine 90 centimetrov pod tiri, so pokazali, da v njih ni bilo zaznati sledi kerozina. Šele na globini do 1,25 metra so zaznali, da je sprijet zemeljski material med kamni in skalami prepojen s tem gorivom. Dno predora je skalnato in neravno, kerozin pa je bil v majhnih lužah, ki jih ni bilo mogoče počrpati, temveč jih je bilo treba odstraniti z vpijanjem.Po oceni strokovnjakov bi bilo z nadaljnjim izkopom zemljine mogoče odstraniti še dobrih 1350 litrov kerozina (skupaj naj bi ga sicer odteklo od 10.000 do 15.000 litrov). Inšpektorat za okolje in prostor je zahteval ustrezno odstranitev onesnažene zemljine, ki so jo nalagali na tovorne vagone, prekrite s plastično folijo. Po včerajšnjih podatkih so delavci Slovenskih železnic izkop izvedli 20 metrov v dolžino, šest metrov v širino in nekaj več kot poldrugi meter v globino.»Agencija za okolje se ni strinjala s presojo Slovenskih železnic, da bi čim prej vzpostavili promet, temeljitejšo sanacijo pa naj bi izvedli čez deset dni,« je povedal Igor Rakar, predsednik koprskega občinskega štaba civilne zaščite. Po njegovih besedah bi kerozin, ki ga ne bo mogoče odstraniti, z dežjem lahko prišel v podtalnico. V tem primeru bi koprska občina razglasila izredne razmere, saj bi bila na razpolago le polovica od trenutne količine vode. Oskrba z vodo je po zagotovilih Rižanskega vodovoda varna.