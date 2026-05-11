Povsem nasprotno videnje, kaj je razvoj in zakaj intervencija

Nastajajoča in dosedanja koalicija povsem različno razumeta, kaj prinaša predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so v Resnici, Demokratih in trojčku okoli NSi poimenovali materijo, s katero posegajo v 10 drugih zakonov. Avtorji besedila, ki jih podpira SDS, govorijo o razbremenitvi in o, kot se je izrazil Janez Cigler Kralj (NSi) »najnujnejših ukrepih za normalizacijo razmer po štirih letih zgrešenih politik leve vlade Roberta Goloba«, Gibanje Slovenija, Levica in SD ter tudi več institucij pa opozarja na posledice milijardnega primanjkljaja v proračunu.

V nasprotju s sejo skupnega odbora, kjer je predsedujoči predstavitev stališč omejil na pet minut, so poslanci napovedali za skoraj sedem ur razprav na plenarni seji za drugo obravnavo zakonskega predloga, ki je še pred nastopom nove vlade pokazala, kako polariziran je politični prostor.