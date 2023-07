Pozabljene dileme in spremenjena stališča

V nadaljevanju preberite:

»Na to se je pa kar malo pozabilo,« odgovarja eden od članov nadzornega sveta Združenja bank Slovenije (ZBS), ki ne želi biti imenovan, na vprašanje, ali so ob odločanju o drugem mandatu na vrhu bančnega stanovskega združenja imeli pomisleke zaradi kriminalistične preiskave, ki je doletela tudi direktorico Stanislavo Zadravec Caprirolo. Od njenega prvega imenovanja na funkcijo je NPU vložil že drugo ovadbo zaradi suma zlorabe položaja ob sanaciji bank v letu 2013.

Spomin šepa tudi politikom, ki očitno delujejo tudi s figo v žepu. Iz programa SD je tako izginila ocena, da »je treba odpraviti napake, ki so se zgodile pri sanaciji bank leta 2013«, stranka je napovedovala tudi revizijo projekta sanacije bank, s to idejo pa so se strinjale tudi nekatere druge stranke. Iz vsega je bilo manj kot nič, ta teden pa je minilo natanko deset let od napovedi Alenke Bratušek, da bo slovenski bančni sistem sanirala njena trojka. Kdo je tudi razočaral in zakaj?