Požar na Bovškem se čez noč ni bistveno razširil

Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem, je za STA povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kot je pojasnil, je požar še aktiven, se pa čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je 110 gasilcev s Severne Primorske in Gorenjske, znova je predvidena pomoč iz zraka, je dodal.

V požaru, ki je vzplamtel iz podtalnega požara, je do petkovega večera zgorelo okoli 12 hektarov veliko območje na zelo strmem in težko dostopnem terenu.

V petek ga je gasilo okoli 95 gasilcev iz gasilskih zvez Bovca, Kobarida, Tolmina, Idrije in Cerknega. Pomagali so jim tudi pripadniki posebne enote Civilne zaščite z droni in Gorske reševalne službe iz Bovca.

V popoldanskem času je bil zaradi obsežnosti požara aktiviran državni načrt zaščite in reševanja, ki omogoča vključevanje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države.

Danes so se tako gasilcem pridružili tudi kolegi iz Kranjske Gore, je povedal Logar. Po napovedih jim bodo znova pomagali tudi letali za gašenje air tractor, vojaški helikopter in brezpilotni letalnik.

Zaradi gašenja požara je zaprta cesta Strmec-Mangart, pristojni pa voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo.