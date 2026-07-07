Požar na območju Bistriškega vintgarja: policija opozarja pohodnike

V okolici Slovenske Bistrice je na težko dostopnem terenu izbruhnil obsežen gozdni požar. Tja sta bili poslani dve gasilski društvi, Tinje in Zg. Bistrica.

Kakor so sporočili z mariborske policijske uprave, je zagorelo v Ančnikovem gradišču nad Jurišno vasjo, pri rimskem kamnolomu.

Zagorelo je na težko dostopnem terenu. FOTO: PGD Zgornja Bistrica

Z območja požara se kruši kamenje, okoli 7.30 pa so aktivirali tudi helikopter.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je opozoril, da je dim požara v naravi mešanica na tisoče posameznih spojin, vključno z delci, ogljikovim dioksidom, vodno paro, ogljikovim oksidom, ogljikovodiki in drugimi organskimi kemikalijami, dušikovimi oksidi itd. Ne glede na to, da gre za požar v naravi, kjer načeloma gori material brez dodanih kemikalij, so v dimu prisotne številne škodljive snovi. Največjo grožnjo zdravju predstavljajo delci.