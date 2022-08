Požar pod Socerbom se je spet razplamtel

Ponoči je zagorelo na težko dostopnem terenu pri Socerbu v občini Koper. Požar so gasilci zjutraj omejili, a se je nato zaradi močnega vetra znova razplamtel. »Trenutno je požar v polnem zamahu. Gori tudi na italijanski strani, kjer naši kolegi varujejo bližnja naselja, medtem ko na naši strani za zdaj teh groženj ni,« pravi vodja izmene na Gasilski brigadi Koper Jan Brodar.

Požar gasi okoli sto gasilcev in okrepitve še prihajajo. Na intervenciji sodelujejo gasilci Gasilske brigade Koper in prostovoljni gasilci iz Ospa, Rakitovca, Dekanov, Pobegov - Čežarjev, Movraža, Dola, Babičev, Hrvatinov, Gradina in Krkavč ter tečajniki GZS. Na pomoč so prišli tudi italijanski gasilci. Dodatno so aktivirali tudi gasilce ZGRS Sežana in PGD Postojna.

Pomoč pri gašenju nudita dva helikopterja Slovenske vojske in italijanski helikopter, naknadno pa je priletelo še letalo, predvidoma kanader.

Pri Agenciji RS za okolje (Arso) so zapisali, da nosi burja dim proti morju.

Ogenj je uničil deset hektarov grmičevja na težko dostopnem terenu med Ospom v Sloveniji in Prebenegom v Italiji.

Po besedah Uroša Šavrona, predsednika krajevne skupnosti Črni Kal, so razmere izjemno izjemno zaostrene zaradi suše in vetra. »Takega poletja ne pomnemo,« doda.

»Že ponoči je sosed, ki je prostovoljni gasilec, obvestil kmete, naj z območja požara umaknejo živino. Zjutraj pa smo na lastne oči videli ogenj, za katerega je kazalo, da ga bodo kmalu obvladali, a zdaj gori v vse smeri. Najbolj je v nevarnosti Prebenik na italijanski strani,« je dejala Katjuša Igličar, domačinka iz Socerba.