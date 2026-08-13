Požar pri Lipici pogašen, gasilci preventivno zalivajo rob požarišča

Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil včeraj in zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen, gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Kot je povedal Alan Pale iz Zavoda za gasilno in reševalno službo (ZGRS) Sežana, ga je gasilo 77 gasilcev iz Slovenije, pomagali so jim tudi italijanski kolegi. Po večdnevnem gašenju požara nad Srednjim Vrhom tudi današnji pregled območja ni več pokazal kritičnih žarišč.

Požar je zajel del gozdnato-travnatega območja, ki leži med Kobilarno Lipica in mejo z Italijo, najverjetneje ga je zanetil udar strele v torkovi nevihti.

V akciji so sodelovali gasilci ZGRS Sežana in prostovoljnih gasilskih društev Sežana, Lokev in Povir, tečajniki usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju, pa tudi predstavniki Policijske postaje Sežana, zavoda za gozdove in uslužbenci Kobilarne Lipica. Pri gašenju so sodelovali tudi italijanski poklicni gasilci.

Požar so pogasili v sredo zvečer, danes pa iz preventivnih razlogov gasilci zalivajo tako imenovano požarno linijo, je še dejal Pale.

Požarišče nad Srednjim vrhom še nadzorujejo

Nad Srednjim Vrhom, kjer so se več dni borili s požarom, ni več kritičnih žarišč. Gasilci bodo požarišče sicer še naprej nadzorovali, druge aktivnosti pa trenutno na požarišču niso potrebne, je povedal poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, ki upa, da je podtalni požar sedaj vendarle pogašen.

Pojasnil je, da ob današnjem jutranjem pregledu požarišča z brezpilotnim letalnikom s termovizijsko kamero ni bilo zaznati kritičnih točk, iz katerih bi lahko znova vzniknil požar. Območje bodo danes še dvakrat preleteli z dronom, požarišče pa bodo na ta način nadzirali tudi v prihodnjih dneh.

Termovizijska kamera pokaže temperaturo na vrhu, težko pa je soditi, kaj se dogaja v koreninah več deset centimetrov pod površjem, je pojasnil Lavtižar. Upa sicer na najboljše, da je požar pogašen in da napori gasilcev ne bodo več potrebni.

Požar na nedostopnem terenu na pobočju Belih peči oziroma Lepega vrha nad Srednjim Vrhom v Karavankah so s pomočjo letal air tractor in helikopterja Slovenske vojske začeli gasiti že v petek zgodaj zjutraj, ko so požar prvič opazili. Zanetil ga je verjetno udar strele, gorelo pa je na površini okoli 150 krat 200 metrov.

Dež v noči na soboto je pripomogel k temu, da je bila večina požara pogašena, gasili so le še posamezna živa žarišča. V ponedeljek popoldan pa je prelet območja z brezpilotnim letalnikom pokazal, da znova gori. V torek so zato nadaljevali gašenje iz zraka in požarišče izdatno namočili. Začeli so ga tudi prekopavati, kar so nadaljevali še v sredo.