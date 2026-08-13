Zakaj podtikajo ogenj prav zdaj, ko je Slovenija najbolj ranljiva

Požar pri Fernetičih, štirje podtaknjeni požari pri Ajdovščini in osumljenec na ljubljanskem Viču. To je le nekaj primerov, ki so v zadnjih dneh opozorili na problematiko namernega netenja požarov. Slovenija je medtem zaradi suše in visokih temperatur v času velike požarne ogroženosti, zaradi česar ima lahko že manjši požar precej hujše posledice. Ko so gasilci na Planini pri Ajdovščini že četrtič v nekaj dneh hiteli gasit ogenj v suhi travi in podrasti, je postalo jasno, da ne gre več za naključje. Policisti so kmalu zatem sporočili, da so prijeli 30-letnega moškega, osumljenega štirih požarov, ki jih je zanetil prav v času, ko je bila razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dogodek ni osamljen. Na ljubljanskem Viču je v zadnjih dneh zagorelo več žarišč v podrastju in tri ...