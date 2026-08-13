Zakaj podtikajo ogenj prav zdaj, ko je Slovenija najbolj ranljiva

Suša in visoke temperature so lahko za nekatere požigalce dodatna spodbuda, saj pričakujejo, da se bo ogenj hitreje širil in povzročil večji učinek.
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Za požigi se lahko skrivajo maščevanje, objestnost, želja po vznemirjenju, občutek moči ali duševna motnja. FOTO: Črt Piksi
Požar pri Fernetičih, štirje podtaknjeni požari pri Ajdovščini in osumljenec na ljubljanskem Viču. To je le nekaj primerov, ki so v zadnjih dneh opozorili na problematiko namernega netenja požarov. Slovenija je medtem zaradi suše in visokih temperatur v času velike požarne ogroženosti, zaradi česar ima lahko že manjši požar precej hujše posledice.
Ko so gasilci na Planini pri Ajdovščini že četrtič v nekaj dneh hiteli gasit ogenj v suhi travi in podrasti, je postalo jasno, da ne gre več za naključje. Policisti so kmalu zatem sporočili, da so prijeli 30-letnega moškega, osumljenega štirih požarov, ki jih je zanetil prav v času, ko je bila razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Dogodek ni osamljen. Na ljubljanskem Viču je v zadnjih dneh zagorelo več žarišč v podrastju in tri ...
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