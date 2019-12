Požar v industrijski coni Laze

V industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju je zagorelo. Po prvih podatkih gre za požar na zabojnikih, tovornem vozilu in ostrešju objekta, so sporočili s policijske uprave (PU) Kranj. Zaposlene v podjetju so evakuirali, na kraj dogodka pa so prispeli gasilci. Požar so kmalu omejili in se ne širi več, v coni pa še vedno gori.



»Stanovalci naj zaprejo okna in naj ne hodijo na območje. V primeru morebitne evakuacije upoštevajte ukrepe pristojnih na kraju,« so opozorili kranjski policisti. Zaenkrat ni znano, ali je bil kdo poškodovan.