Požar v koprskem bloku

Policisti so bili nekaj po 14. uri obveščeni o požaru v stanovanju v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na Markovcu. Na kraju so evakuirali stanovalce, gasilci pa so požar omejili. Gašenje še poteka. Po do zdaj znanih informacijah v stanovanju, kjer je bil požar, ni bilo nikogar.



Policisti prosijo občane, da se ne zadržujejo v okolici intervencije gasilcev in policistov, saj s tem ovirajo nujne naloge, ki jih izvajajo.



Kot sta za portal regionalobala.si povedali stanovalki bloka, v katerem je zagorelo, sta se najprej zaslišala dva močna poka. Zatem se je zaslišalo vpitje matere z otrokom v naročju, ki je klicala: »Rešite me, ne morem ven!« Blok je bil popolnoma zadimljen, mati pa naj bi se pred dimom umaknila v višje nadstropje.