Požar v Sparovem skladišču: V zraku ni več onesnaženja, na tleh pač

Medtem ko se preiskovalci ukvarjajo z vprašanjem, zakaj je v nedeljo pogorelo skladišče podjetja Spar na Letališki cesti v Ljubljani, so iz družbe sporočili, da dogodek ne bo bistveno vplival na preskrbo trgovin in da blago ostaja neoporečno. Tudi kakovost zraka se je včeraj že izboljšala. Na izpostavljenih jugovzhodnih in vzhodnih delih Ljubljane pa Nacionalni inštitut za javno zdravje prebivalcem še vedno priporoča pozornost in uničenje vrtnin.

»Najpomembneje je, da med požarom ni bil nihče poškodovan. Vsi zaposleni, ki so bili takrat tam, so se ob znaku za nevarnost pravočasno in varno evakuirali. V izmeni je bilo 40 sodelavcev,« so poudarili v družbi Spar in dodali, da je del objekta, v katerem je pekarna, močno poškodovan, saj se je ogenj vnel prav tam. Požar se je delno razširil v druge dele skladišča, so pojasnili v družbi, v kateri so v začetku leta v okviru skladiščnega kompleksa ob Letališki cesti začeli širiti skladišče za sveže izdelke, s čimer bodo pridobili 20.000 kvadratnih metrov površin. Ogenj tega dela po njihovih pojasnilih ni dosegel.

392 gasilcev in 97 gasilskih vozil je sodelovalo pri gašenju požara.

Agencija za okolje je včeraj na podlagi merjenj kakovosti zraka, ki jih redno izvajajo, sporočila, da vpliva požara v Ljubljani ni več zaznati. So bile pa v nedeljo zaznane višje koncentracije delcev na merilnem mestu Zadobrova pa tudi na območju Bežigrada. Sami podatkov z najbolj prizadetih območij nimajo, je pa ves dan meril stanje Ekološki laboratorij z mobilno enoto Instituta Jožefa Stefan. Njihove ugotovitve naj bi bile javno znane v kratkem.

Ker pa se dim, saje in manjši delci, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, posedajo na tla in na rastline, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočajo, da se na območju Fužin, Štepanjskega naselja, Most, Zadobrove, Polja, Sneberij in Zaloga zelenjava na vrtovih uniči, če so na njej vidne usedline ali je bila izpostavljena dimu.

Zelenjava naj se skladno s priporočili poreže in zavrže med komunalne odpadke, ne v kompost ali med biološke odpadke. Ponovno zrasla zelenjava je nato varna za uživanje. V zvezi s poljščinami za prodajo in krmo za živino, kolikor je to glede na letni čas še aktualno, pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, da se posvetujete s kmetijsko strokovno službo.