Požarišče na Bovškem ostaja stabilno, obseg nespremenjen

Požarišče na Planji na Bovškem ostaja stabilno, njegov obseg pa se tudi danes ni spremenil. Ob zaključku današnje intervencije so iz Gasilske zveze Bovec sporočili, da so gasili predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča. Gašenje bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi v torek.

Na požarišču na Planji na Bovškem je danes, četrti dan gašenja, posredovalo 99 gasilcev s 25 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kranj, Cerkno, Idrija in Mestne občine Kranj. Pri intervenciji so sodelovali tudi pripadniki Gorske reševalne službe Bovec, Zdravstvenega doma Tolmin, policije in poveljnik občinskega štaba Občine Bovec.

V intervenciji se je lažje poškodoval gasilec, ki si je poškodoval zapestje. FOTO: Gasilska Zveza Cerkno

Helikopter Slovenske vojske cougar je danes opravil 51 odmetov oziroma na požarišče odvrgel približno 100 kubičnih metrov vode. Gasilci so medtem na terenu porabili 349 kubičnih metrov vode.

Po navedbah zveze so se tudi danes pojavljala nova podtalna žarišča, ki so jih gasilci sproti gasili, večinoma z zalivanjem robov požarišča.

V intervenciji se je lažje poškodoval gasilec, ki si je poškodoval zapestje. Oskrbela ga je ekipa nujne medicinske pomoči na terenu, nato pa so ga gasilci odpeljali na pregled v Splošno bolnišnico Jesenice.

Aktivnosti na požarišču se bodo v torek nadaljevale v nekoliko zmanjšanem obsegu, pri čemer bo po napovedih Gasilske zveze Bovec znova sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske.

Požar je za zdaj zajel približno 12 hektarjev gozda na težko dostopnem terenu. Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen.