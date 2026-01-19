Požarni strokovnjak: Javljalniki dima bi morali biti v vsakem domu

Ob nedavnih tragičnih požarih se predvsem v času kurilne sezone postavlja vprašanje požarne varnosti v domovih. Kot je za Delo pojasnil mednarodni strokovnjak za požarno varnost ddr. Aleš Jug z zavoda za gradbeništvo, so najpogostejši vzroki za nastanek požarov še vedno kuhanje, ogrevanje in kajenje.

»Gotovo pa so v času kurilne sezone tu še dimniki, pri katerih je pomembnih več stvari: ne le njihovo čiščenje, ampak tudi gradnja objektov. Pri mlajših, morda manj izkušenih izvajalcih, opažamo, da je leseno tramovje postavljeno preveč blizu dimnika. V času zime in kurjenja se lahko ta les pregreje in tudi vžge,« je pojasnil.