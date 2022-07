Skrbi še požar tik ob mejni črti na italijanski strani pri Devetakih

S Krasa prihajajo to jutro bolj pomirjujoče novice, a še vedno je potrebna popolna pripravljenost in budnost gasilcev, saj požar na italijanski strani pri Devetakih tik ob mejni črti še ni obvladan. Kot je sporočil nočni vodja intervencije v štabu v Kostanjevici na Krasu Mitja Hrast, je bilo ponoči aktivnih več manjših žarišč, a jih je ekipa 47 gasilcev hitro nevtralizirala.

Glavni poudarek je bil spremljanje dogajanja na italijanski strani, kjer se je ogenj spustil do spodnje ceste pri Devetakih, a na slovensko stran, kjer so bili naši gasilci v pripravljenosti, ga le ni zaneslo. Po informacijah, ki jih je Mitja Hrast pridobil, naj bi Italijani omenjeni požar gasili iz zraka že pred 7. uro.

V drugem intervencijskem štabu v bližini Škrbine v občini Komen pa je ponoči delo več kot 150 gasilcev na pobočju Velikega Ovčnjaka vodil Marko Adamič. Požar je povsem pod kontrolo, ponoči so gasilci neprestano zalivali rob požarišča in to z vseh strani, je povedal zgodaj zjutraj, še pred menjavo gasilskih enot. Dopoldne bo na delu 110 gasilcev iz obalno-kraške gasilske regije.

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Na terenu smo od enih zjutraj, ko je zagorelo. Zamenjali nas bodo ob šestih in pol popoldne,« je bil včeraj očitno izčrpan Blaž Rogelja, operativni vodja intervencije proti požaru na pobočju Velikega Ovčnjaka v komenski občini. Šlo je za povsem novo žarišče, za katero se je celo pojavil sum, da je bil na delu požigalec, a so kriminalisti to ovrgli. Obenem so se plameni spet okrepili na prvotnem pogorišču na italijanski strani, v bližini Opatjega sela.

Rogelja je sicer poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Komen in je s svojo ekipo nekaj deset mož vztrajal v prvi vrsti gašenja požara, saj specifične razmere na Krasu najbolje poznajo in lahko vodijo druge. Ogenj, ki se je razširil na 20 hektarov površin, jim je uspelo zamejiti.

»Dopoldne nam je pomagal dež, ki ga je sicer zapadlo liter na kvadratni meter, a je bilo dovolj za vzdrževanje vlage v zraku, težave pa so bile zaradi burje,« je povedal. Domačin je tudi Blaž Turk, poveljnik sežanskih poklicnih gasilcev, ki je krovno vodenje intervencije prevzel včeraj ob svitu. Gasiti je pomagalo 180 gasilcev s 65 vozili, in sicer iz Kraške gasilske zveze, Postojne, Ilirske Bistrice, Ajdovščine, Vipave, goriške gasilske zveze in sežanske poklicne gasilske enote. Sodelovali so tudi dva helikopterja Slovenske vojske ter pripadniki policijske in civilne zaščite. Čez noč je območje nadzorovalo okoli sto gasilcev.

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Policisti niso odkrili indicev o naklepu

Občudujoče besede za vzdržljive domače gasilce je imel tudi komenski župan Erik Modic. Poudaril je tudi, da na srečo ogenj ne ogroža naselij, pač pa se zadržuje na gozdnih površinah. Po njegovem je tudi obstajal sum, da je bil požar podtaknjen, saj na tistem območju, ki je oddaljeno od prvotnega pogorišča, niso opazili nobenega udara strel. A kot se je izkazalo pozneje, bi se lahko vnelo tudi zaradi strelnega udara na drugem kraju in bi se nato prek drevesnih korenin prenašalo naprej. Policisti namreč niso odkrili nobenih indicev, da bi lahko bil na delu požigalec, zato so to s preiskavo ovrgli.

Za požar, ki se je minuli teden zgodil najprej na italijanski strani in se preko Klaričev razširil na slovenski del Krasa, velja, da naj bi ga povzročilo zaviranje vlaka, ki je vozil proti Benetkam. Šlo naj bi za ponovitev scenarija, ki se je zgodil leta 2003 – ogenj se je tudi tedaj iz Italije – s pomočjo jugozahodnega vetra – naglo širil proti vasi Sela na Krasu.

Prvi izbruh požara, ki se je pred 14 dnevi zgodil med Mirnom in Opatjim Selom, pa še ni mogoče pojasniti. Policisti vzrok še vedno preiskujejo in do zdaj ni bilo mogoče ugotoviti, da bi bil posredi naklep. Ugibanj, ki so jih sprožili na kraju najdeno vozilo in kozarci s suhim sadjem, pa je bilo seveda precej.

Spet se je vnelo na italijanski strani

Razmere na kraškem pogorišču, kjer je ogenj divjal od minulega petka, so bile včeraj pod nadzorom in stabilne, so povzeli v regijskem štabu civilne zaščite za severno Primorske. Gasilcem je že zjutraj uspelo, tudi ob pomoči helikopterja, zatreti večje zarišče, ki se je pojavilo nad Mirnom. Več težav pa so imeli na italijanski strani, v bližini Opatjega sela, kjer je čez dan spet zagorelo in so jim priskočili na pomoč tudi naši gasilci. Po zadnjih podatkih je opustošenih 3550 hektarov površin, od tega je večina gozda.

Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.